Сторонники Порошенко с Майдана направились к "Олимпийскому"
Пятница, 19 апреля 2019, 15:31
Участники митинга на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко после завершения его выступления направились к НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
После выступления Порошенко со сцены объявили о том, что участники акции могут отправляться к "Олимпийскому", а также сообщили, что колонну возглавит сам Порошенко.
Однако, пройдя небольшое расстояние от сцены в окружении участников акции, глава государства сел в автомобиль и покинул место проведения митинга.
В настоящее время участники митинга движутся колонной по улице Крещатик в сторону Бессарабской площади.