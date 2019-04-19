Сторонники Порошенко с Майдана направились к "Олимпийскому"

Участники митинга на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко после завершения его выступления направились к НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После выступления Порошенко со сцены объявили о том, что участники акции могут отправляться к "Олимпийскому", а также сообщили, что колонну возглавит сам Порошенко.

Сторонники Порошенко собрались 19 апреля на Майдане Независимости михаил палинчак, ап

Однако, пройдя небольшое расстояние от сцены в окружении участников акции, глава государства сел в автомобиль и покинул место проведения митинга.



В настоящее время участники митинга движутся колонной по улице Крещатик в сторону Бессарабской площади.