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Сторонники Порошенко с Майдана направились к "Олимпийскому"

Пятница, 19 апреля 2019, 15:31

Участники митинга на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко после завершения его выступления направились к НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После выступления Порошенко со сцены объявили о том, что участники акции могут отправляться к "Олимпийскому", а также сообщили, что колонну возглавит сам Порошенко.

 
Сторонники Порошенко собрались 19 апреля на Майдане Независимости
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Однако, пройдя небольшое расстояние от сцены в окружении участников акции, глава государства сел в автомобиль и покинул место проведения митинга.

В настоящее время участники митинга движутся колонной по улице Крещатик в сторону Бессарабской площади.

Темы: выборы президента 2019Порошенко
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