Порошенко – прихильникам: Для перемоги переконайте по 3 виборців Зеленського

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що кожен його прихильник має до 21 квітня переконати проголосувати за нього прихильників Володимира Зеленського.

Про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності, де проходить акція "Захисти Україну".

Перед цим він тривалий час розповідав про загрозу для України з боку Росії і неспроможність Зеленського захистити національні інтереси.

За його словами, Путін мріє про хаос і нестабільність після президентських виборів, а також про формування нової більшості в українському парламенті, яка дасть "по гальмах" на шляху України до ЄС і НАТО.

Він зазначив, що для протистояння РФ треба тверда політична воля, тверді ідеологічні принципи, дипломатичний фах і досвід верховного головнокомандувача, а у його понента цього всього немає.

фото Миколи Лазаренка

"Якщо моєму опоненту було страшно вийти на дебати з Порошенком, звідки ж у нього візьметься сила, сміливість і мужність мати справу з Путіним?", - запитав президент, додавши, що Зеленський немає поняття ні про економіку, ні про армію, ні про зовнішню політику.

"Дорогі співвітчизники, звертаюся до кожного з вас і прошу 21 квітня прийти на вибори. Самому прийти і обов'язково привести рідних і близьких", - заявив Порошенко.

"Завдання: прошу переконати мінімум трьох прихильників Зеленського і інших кандидатів і привести їх на виборчу дільницю. Цього буде достатньо для нашої перемоги", - закликав він.

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