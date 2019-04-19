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Порошенко – сторонникам: Для победы убедите по 3 избирателей Зеленского

Пятница, 19 апреля 2019, 15:35

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что каждый его сторонник должен до 21 апреля убедить проголосовать за него сторонников Владимира Зеленского.

Об этом он сказал, выступая на Майдане Независимости, где проходит акция "Защити Украину".

Перед этим он долго рассказывал об угрозе для Украины со стороны России и невозможность Зеленского защитить национальные интересы.

По его словам, Путин мечтает о хаосе и нестабильности после президентских выборов, а также о формировании нового большинства в украинском парламенте, которое даст "по тормозам" на пути Украины в ЕС и НАТО.

Он отметил, что для противостояния РФ необходимы твердая политическая воля, твердые идеологические принципы, дипломатическая профессиональность и опыт верховного главнокомандующего, а в его Оппоненты этого всего нет.

 
фото Николая Лазаренко

"Если моему оппоненту было страшно выйти на дебаты с Порошенко, откуда у него возьмется сила, смелость и мужество иметь дело с Путиным?", - спросил президент, добавив, что Зеленский не имеет понятия ни об экономике, ни об армии, ни о внешней политике.

"Дорогие соотечественники, обращаюсь к каждому из вас и прошу 21 апреля прийти на выборы. Самому прийти и обязательно привести родных и близких", - заявил Порошенко.

"Задача: прошу убедить минимум трех сторонников Зеленского и других кандидатов и привести их на избирательный участок. Этого будет достаточно для нашей победы", - призвал он.

Напомним:

  • 19 апреля действующий президент Петр Порошенко пришел на Майдан Независимости, где установлена ​​сцена, с которой перед тем выступали артисты, министры и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Яна Миланова, УП
Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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