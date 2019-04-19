"Олімпійський" готовий до дебатів

У Національному спортивному комплексі "Олімпійський" повністю завершили приготування до проведення дебатів між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Відповідні фото і відео опублікував міністр молоді і спорту Ігор Жданов у Facebook.

"НСК "Олімпійський" - готовий до проведення дебатів між кандидатами в президенти України", - зазначив Жданов.

Міністр опублікував фото двох сцен кандидатів, які облаштували на покритті стадіону.

Раніше стало відомо, що ввечері на стадіоні від кандидатів будуть виступати по черзі 3 артисти, поки на стадіон будуть заходити люди.

Наразі біля "Олімпійського" багато поліції і збираються люди.

Зокрема, біля входів на стадіон уже зібрався натовп з квитками. Дебати мають початися о 19.00.

Дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.

Нагадаємо: