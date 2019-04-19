"Олимпийский" готов к дебатам
В Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" полностью завершили приготовления к проведению дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Соответствующие фото и видео опубликовал министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.
"НСК" Олимпийский "- готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины", - отметил Жданов.
Министр опубликовал фото двух сцен кандидатов, которые обустроили на покрытии стадиона.
Ранее стало известно, что вечером на стадионе от кандидатов будут выступать по очереди 3 артисты, пока на стадион будут заходить люди.
Сейчас возле "Олимпийского" много полиции и собираются люди.
В частности, у входов на стадион уже собралась толпа с билетами. Дебаты должны начаться в 19.00.
Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.
Напомним:
- Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
- Также перекрыты три станции метро.
- На площади Независимости прошла акция "Защитить Украину", куда приезжал и президент Петр Порошенко. После акции люди направились к НСК "Олимпийский".