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"Олимпийский" готов к дебатам

Пятница, 19 апреля 2019, 16:33

В Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" полностью завершили приготовления к проведению дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Соответствующие фото и видео опубликовал министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

"НСК" Олимпийский "- готов к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины", - отметил Жданов.

Министр опубликовал фото двух сцен кандидатов, которые обустроили на покрытии стадиона.

Ранее стало известно, что вечером на стадионе от кандидатов будут выступать по очереди 3 артисты, пока на стадион будут заходить люди. 

 

Сейчас возле "Олимпийского" много полиции и собираются люди.

 

В частности, у входов на стадион уже собралась толпа с билетами. Дебаты должны начаться в 19.00.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

Напомним:

  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также перекрыты три станции метро.
  • На площади Независимости прошла акция "Защитить Украину", куда приезжал и президент Петр Порошенко. После акции люди направились к НСК "Олимпийский".

Украинская правда

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Темы: ОлимпийскийдебатыПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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