Дебати на "Олімпійському": стали відомі ведучі і формат
Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" відповідатимуть на 3 питання кожен.
Про це "Українській правді" повідомило джерело близьке до переговорів.
Вести дебати будуть журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського.
Дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.
Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.
Водночас, джерела як в команді Порошенка, так і в команді Зеленського скаржаться одне на одного.
У групі Порошенка УП сказали, що "зелені йдуть по бєспрєдєлу", натомість у команді Зеленського звинувачують штаб опонента у регулярному висуненні нових умов: "Вони постійно щось міняють, кожна година нова умова".
Після публікації новини в команді Порошенка додали, що стосовно ведучих ще тривають перемовини. Команда президента наполягає, щоб модератори могли поставити кандидатам більше 3 запитань.
Олена Фроляк працює на телеканалі ICTV, який належить до медіахолдингу StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука. Як раніше писала УП, Зеленський зблизився з Пінчуком за останні півроку, мав з ним низку зустрічей і консультацій
Андрій Куликов – співзасновник і голова правління "Громадського радіо".
Нагадаємо:
- 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
- У цей самий день, 19 квітня, з 20 до 21 години також мали відбутися офіційні дебати кандидатів в студії "Суспільного телебачення".
- Оскільки обидві події майже збігалися в часі, представник Порошенка у ЦВК попросив комісію внести зміни в положення про дебати на "Суспільному" і перенести час їх проведення так, щоб президент встиг взяти участь у дебатах і на НСК "Олімпійський", і на телеканалі.
- Напередодні дебатів ЦВК погодилась перенести початок дебатів "Суспільному" з 20:00 на 21:00.
- Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
- Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.
- 18 квітня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
- Згодом стало відомо, які вулиці будуть перекриті через дебати і роботу яких станцій метро обмежили.