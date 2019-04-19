Дебати на "Олімпійському": стали відомі ведучі і формат

Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" відповідатимуть на 3 питання кожен.

Про це "Українській правді" повідомило джерело близьке до переговорів.

Вести дебати будуть журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського.

Дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.

Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.

Водночас, джерела як в команді Порошенка, так і в команді Зеленського скаржаться одне на одного.

У групі Порошенка УП сказали, що "зелені йдуть по бєспрєдєлу", натомість у команді Зеленського звинувачують штаб опонента у регулярному висуненні нових умов: "Вони постійно щось міняють, кожна година нова умова".

Після публікації новини в команді Порошенка додали, що стосовно ведучих ще тривають перемовини. Команда президента наполягає, щоб модератори могли поставити кандидатам більше 3 запитань.

Олена Фроляк працює на телеканалі ICTV, який належить до медіахолдингу StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука. Як раніше писала УП, Зеленський зблизився з Пінчуком за останні півроку, мав з ним низку зустрічей і консультацій

Андрій Куликов – співзасновник і голова правління "Громадського радіо".

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