У Кремлі теж чекають перегляду дебатів: Путіну готують особливі умови

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 17:11

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на київському стадіоні "Олімпійський" в Кремлі постараються записати і передати главі РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Представник Кремля додав, що як і раніше не знає, чи буде Путін у п'ятницю стежити за цими дебатами.

"Поки у мене немає інформації з цього приводу. Ми будемо дивитися обов'язково, майданчик поки що колеги мені не порекомендували. У будь-якому випадку спробуємо це записати і передати президенту. Може бути, у нього буде на вихідних якийсь час подивитися. Але, звичайно, ми все це в наші дайджести включимо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо:

  • Російські телеканали покажуть дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які відбудуться 19 квітня.

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Теми: Путін дебати вибори президента 2019


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