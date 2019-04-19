В Кремле тоже ждут просмотра дебатов: Путину готовят особые условия
Пятница, 19 апреля 2019, 17:11
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский" в Кремле постараются записать и передать главе РФ Владимиру Путину.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что по-прежнему не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами.
"Пока у меня нет информации на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - сказал Песков.
Напомним:
- Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.