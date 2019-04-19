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В Кремле тоже ждут просмотра дебатов: Путину готовят особые условия

Пятница, 19 апреля 2019, 17:11

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский" в Кремле постараются записать и передать главе РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что по-прежнему не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами.

"Пока у меня нет информации на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - сказал Песков.

Напомним:

  • Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Темы: Путиндебатывыборы президента 2019
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