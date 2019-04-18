Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Зеленського і Порошенка

Російські телеканали покажуть дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які відбудуться 19 квітня.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела.

Зазначається, що зокрема, транслювати дебати планує канал "Росія 24".

"Телеканал Russia Today буде вести трансляцію дебатів на сайті RT Russia", - повідомила агентству головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

За її словами, дебати покаже також відеоагентство Ruptly (входить до складу RT). Повідомляється, що Симоньян уточнила, що трансляція буде йти з російським перекладом.

Також, за даними видання, виконавчий продюсер "Дождя" Світлана Гуляєва повідомила, що "на телеканалі в п'ятницю буде великий спецефір і пряма трансляція дебатів з перекладом".

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивиться дебати між Порошенком і Зеленським, однак додав, що не знає, чи буде дивитися їх президент РФ Володимир Путін.

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