Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Зеленського і Порошенка
Російські телеканали покажуть дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які відбудуться 19 квітня.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерела.
Зазначається, що зокрема, транслювати дебати планує канал "Росія 24".
"Телеканал Russia Today буде вести трансляцію дебатів на сайті RT Russia", - повідомила агентству головний редактор каналу Маргарита Симоньян.
За її словами, дебати покаже також відеоагентство Ruptly (входить до складу RT). Повідомляється, що Симоньян уточнила, що трансляція буде йти з російським перекладом.
Також, за даними видання, виконавчий продюсер "Дождя" Світлана Гуляєва повідомила, що "на телеканалі в п'ятницю буде великий спецефір і пряма трансляція дебатів з перекладом".
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивиться дебати між Порошенком і Зеленським, однак додав, що не знає, чи буде дивитися їх президент РФ Володимир Путін.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.
- 17 квітня у Порошенка також почали кликати людей на стадіон - наразі просять заповнити анкету.
- Також представники президента просить ЦВК змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон.