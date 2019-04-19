Бойовики накрили Водяне мінометним вогнем

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли українські опорні пункти.

Вони двічі обстріляли їх біля Павлополя і Водяного із 120 мм мінометів і з станкових протитанкових гранатометів, з 82 мм мінометів біля Пищевика, з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького і двічі з великокаліберних кулеметів поблизу Опитнього і Новоселівки другої.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з 82 мм мінометів біля Золотого-4.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.