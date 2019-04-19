Боевики накрыли Водяное минометным огнем

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские опорные пункты.

Они дважды обстреляли их у Павлополя и Водяного из 120 мм минометов и из станковых противотанковых гранатометов, из 82 мм минометов у Пищевика, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Верхнеторецкого и дважды из крупнокалиберных пулеметов вблизи Опытного и Новоселовки второй.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 82 мм минометов у Золотого-4.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.