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Зеленський не з'явився на дебати на "Суспільному"

П'ятниця, 19 квітня 2019, 21:00
Зеленський не з'явився на дебати на Суспільному

Кандидат у президенти  Володимир Зеленський не з'явився на "Суспільне", щоб продовжувати дебати із чинним президентом і своїм опонентом Петром Порошенком.

Про це повідомила в ефірі "Суспільного" ведуча Мирослава Барчук.

За її словами, їй повідомили, що Зеленського не буде на Суспільному. А Петро Порошенко готується до ефіру.

"Один прийшов тільки кандидат на ефір Суспільного. Прошу, Петро Порошенко, заходьте до студії, і відповідайте на питання", - сказала Барчук.

Нагадаємо:

  • Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського приїхати на офіційні дебати на телеканалі "Суспільне".
  • На НСК "Олімпійський" Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати на "Суспільному".

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийдебати
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