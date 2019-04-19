Зеленський не з'явився на дебати на "Суспільному"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не з'явився на "Суспільне", щоб продовжувати дебати із чинним президентом і своїм опонентом Петром Порошенком.

Про це повідомила в ефірі "Суспільного" ведуча Мирослава Барчук.

За її словами, їй повідомили, що Зеленського не буде на Суспільному. А Петро Порошенко готується до ефіру.

"Один прийшов тільки кандидат на ефір Суспільного. Прошу, Петро Порошенко, заходьте до студії, і відповідайте на питання", - сказала Барчук.

Нагадаємо: