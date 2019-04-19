Зеленський не з'явився на дебати на "Суспільному"
Кандидат у президенти Володимир Зеленський не з'явився на "Суспільне", щоб продовжувати дебати із чинним президентом і своїм опонентом Петром Порошенком.
Про це повідомила в ефірі "Суспільного" ведуча Мирослава Барчук.
За її словами, їй повідомили, що Зеленського не буде на Суспільному. А Петро Порошенко готується до ефіру.
"Один прийшов тільки кандидат на ефір Суспільного. Прошу, Петро Порошенко, заходьте до студії, і відповідайте на питання", - сказала Барчук.
Нагадаємо:
- Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського приїхати на офіційні дебати на телеканалі "Суспільне".
- На НСК "Олімпійський" Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати на "Суспільному".
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