Порошенко закликав Зеленського продовжити дебати на "Суспільному"

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського приїхати на офіційні дебати на телеканалі "Суспільне".

Про це Порошенко сказав час свого заключного слова під час дебатів на стадіоні "Олімпійський".

"Сьогодні ми нарешті дали можливість людям почути невеличку толику нашої дискусії. І це надзвичайно важливо, що дискусія почалась. Я пропоную, щоб вона була продовжена зараз на Суспільному мовленні", – зазначив президент.

Зеленський на заклик не відповів.

Порошенко вважає, що на "Олімпійському" Зеленський не розповів "нічого ні щодо стратегії, ні щодо напрямків і кроків".

"З ваших відповідей зрозуміло, що ви поки що живете минулим, що ви поки що готові розповсюджувати лише неправду, що ви поки що продовжуєте лінію, яку ви намагалися використовувати на каналі вашого партнера пана Коломойського, на каналі "1+1", – сказав Порошенко.

Він дорікнув своєму опонентові, що той "не Голобородько" (персонаж Зеленського у серіалі "Слуга народа"), бо приїхав "не на тролейбусі і не на велосипеді".

Порошенко назвав шоумена "провідником олігархів, і точно одного олігарха-втікача".

Водночас, президент запевнив, що "прийме будь-який вибір українського народу" 21 квітня, і "22-го життя буде продовжуватися".

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