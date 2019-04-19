Зеленский не явился на дебаты на "Суспильном"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился на "Суспильне", чтобы продолжать дебаты с действующим президентом и своим оппонентом Петром Порошенко.

Об этом сообщила в эфире "Суспильного" ведущая Мирослава Барчук.

По ее словам, ей сообщили, что Зеленского не будет на "Суспильном". Петр Порошенко готовится к эфиру.

"Один пришел только кандидат на эфир Суспильного. Пожалуйста, Петр Порошенко, заходите в студию, и отвечайте на вопросы", - сказала Барчук.

Напомним: