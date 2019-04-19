Зеленский не явился на дебаты на "Суспильном"
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Пятница, 19 апреля 2019, 21:00
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился на "Суспильне", чтобы продолжать дебаты с действующим президентом и своим оппонентом Петром Порошенко.
Об этом сообщила в эфире "Суспильного" ведущая Мирослава Барчук.
По ее словам, ей сообщили, что Зеленского не будет на "Суспильном". Петр Порошенко готовится к эфиру.
"Один пришел только кандидат на эфир Суспильного. Пожалуйста, Петр Порошенко, заходите в студию, и отвечайте на вопросы", - сказала Барчук.
Напомним:
- Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Суспильне".
- Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты на "Суспільне".
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