Зеленский не явился на дебаты на "Суспильном"

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Пятница, 19 апреля 2019, 21:00

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился на "Суспильне", чтобы продолжать дебаты с действующим президентом и своим оппонентом Петром Порошенко.

Об этом сообщила в эфире "Суспильного" ведущая Мирослава Барчук.

По ее словам, ей сообщили, что Зеленского не будет на "Суспильном". Петр Порошенко готовится к эфиру.

"Один пришел только кандидат на эфир Суспильного. Пожалуйста, Петр Порошенко, заходите в студию, и отвечайте на вопросы", - сказала Барчук.

Напомним:

  • Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Суспильне".
  • Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты на "Суспільне".

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Темы: Зеленский дебаты


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