Порошенко опублікував фото Черчилля із закликом не здаватися
Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенка заявив, що не здається і йде до кінця.
Таке повідомлення з'явилося у Telegram-каналі президента, після дебатів з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
"Це тільки початок! Не здаємось, до кінця!", - сказано у дописі.
При цьому до посту додали фото прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля з написом: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".
Нагадаємо:
- 19 квітня на НСК "Олімпійський" пройшли дебати між кандидатами у президенти Володимиром зеленським та Петром Порошенком.
- 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України.
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