Порошенко опублікував фото Черчилля із закликом не здаватися

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 21:01

Чинний глава держави  і кандидат у президенти Петро Порошенка заявив, що не здається і йде до кінця.

Таке повідомлення з'явилося у Telegram-каналі президента, після дебатів з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Це тільки початок! Не здаємось, до кінця!", - сказано у дописі.

 
cкріншот з Telegram

При цьому до посту додали фото прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля з написом: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".

Нагадаємо:

  • 19 квітня на НСК "Олімпійський" пройшли дебати між кандидатами у президенти Володимиром зеленським та Петром Порошенком.
  • 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України.

Українська правда

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Теми: Порошенко вибори президента 2019


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