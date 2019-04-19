Порошенко опублікував фото Черчилля із закликом не здаватися

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенка заявив, що не здається і йде до кінця.

Таке повідомлення з'явилося у Telegram-каналі президента, після дебатів з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Це тільки початок! Не здаємось, до кінця!", - сказано у дописі.

cкріншот з Telegram

При цьому до посту додали фото прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля з написом: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".

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