Порошенко опубликовал фото Черчилля с призывом не сдаваться

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Пятница, 19 апреля 2019, 21:01

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что не сдается и идет до конца.

Такое сообщение появился в Telegram-канале президента, после дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Это только начало! Не сдаемся, до конца!", - говорится в посте.

 
скриншот с Telegram

При этом к посту добавлено фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".

Напомним:

  • 19 апреля на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
  • 21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины.

Украинская правда

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Темы: Порошенко выборы президента 2019


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