Порошенко опубликовал фото Черчилля с призывом не сдаваться
Пятница, 19 апреля 2019, 21:01
Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что не сдается и идет до конца.
Такое сообщение появился в Telegram-канале президента, после дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
"Это только начало! Не сдаемся, до конца!", - говорится в посте.
При этом к посту добавлено фото премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля с надписью: "Никогда, никогда, никогда не сдавайся".
Напомним:
- 19 апреля на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
- 21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины.
Украинская правда