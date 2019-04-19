Порошенко зізнався, коли відчув жах на дебатах: винний Зеленський

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 21:28
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Президент Петро Порошенко поскаржився, що дебати на стадіоні "Олімпійський" мали "жахливу частину", коли шоумен Володимир Зеленський назвав бойовиків ОРДЛО "повстанцями".

Про це він розповів на національних дебатах в студії телеканалу "Суспільне".

"Була жахлива частина, на якій я хотів би зупинитися окремо. Вона стосується позиції мого опонента, коли він назвав російських найманців регулярних сил РФ "повстанцями ЛНР" і "повстанцями ДНР", - сказав Порошенко.

За словами президента, він 5 років доводив світу, що в Україні російська агресія.

"Термін про те, що є "повстанці ДНР", означає, що у нас немає Росії, що українці б'ються самі з собою, що "ДНР" має певний легітимний статус і що в Україні є громадянська війна", - зазначив він.

Порошенко запропонував Зеленському, який не приїхав до студії, "самому обрати, як він це пояснить українцям і всьому світу".

"Або це тотальна, дремуча некомпетентність, бо так він і "зелених чоловічків" … (тут президент зробив паузу і звернув увагу на схожість назви "зелені" із прізвищем "Зеленський") …  визнає як повстанців, або ми маємо позицію просто з блоком, який використовується в російських штампах", - зауважив Порошенко.

"Мене це обурило", - додав він.

Нагадаємо:

  • Під час неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" у п'ятницю Володимир Зеленський поставив Петру Порошенку серію питань, серед яких було таке: чи правда, що в пайках "повстанців ДНР і ЛНР" є цукерки "Рошен"?
  • При цьому Зеленський уточнив, що це питання від українців, які вони надіслали в штаб кандидата інтернетом.
  • Порошенко відповів, що це неправда.

Євген Кізілов, УП

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Теми: Порошенко Зеленський дебати вибори президента 2019


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