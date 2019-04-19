Порошенко признался, когда почувствовал ужас на дебатах: виновен Зеленский

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Пятница, 19 апреля 2019, 21:28

Президент Петр Порошенко пожаловался, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда шоумен Владимир Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".

Об этом он рассказал на национальных дебатах в студии телеканала "Суспільне".

"Была ужасная часть, на которой я хотел бы остановиться отдельно. Она касается позиции моего оппонента, когда он назвал российских наемников регулярных сил РФ "повстанцами ЛНР" и "повстанцами ДНР", - сказал Порошенко.

По словам президента, он 5 лет доказывал миру, что в Украине российская агрессия.

"Термин о том, что есть "повстанцы ДНР" означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что "ДНР" имеет определенный легитимный статус и в Украине гражданская война", - отметил он.

Порошенко предложил Зеленскому, который не приехал в студию, "самому выбрать, как он это объяснит украинцам и всему миру".

"Или это тотальная, дремучая некомпетентность, потому что так он и "зеленых человечков" ... (тут президент сделал паузу и обратил внимание на сходство слова "зеленые" с фамилией "Зеленский") ... признает как повстанцев, или мы имеем позицию просто с блоком, который используется в российских штампах", - отметил Порошенко.

"Меня это возмутило", - добавил он.

Напомним:

  • Во время неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" в пятницу Владимир Зеленский поставил Петру Порошенко серию вопросов, среди которых был следующий: правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?
  • При этом Зеленский уточнил, что это вопросы от украинцев, которые они прислали в штаб кандидата по интернету.
  • Порошенко ответил, что это неправда.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Порошенко Зеленский дебаты выборы президента 2019


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