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Полторак при звільненні з військової служби отримав 2 мільйони виплат

Вівторок, 2 квітня 2019, 11:37
Полторак при звільненні з військової служби отримав 2 мільйони виплат

Міністр оборони Степан Полторак за 2018 рік заробив 3 мільйони 411 тисяч гривень, але не має ні житла, ні автомобіля.

Про це йдеться в його електронній декларації.

Відзначається, що Полторак отримав 1 мільйон 112 тисяч 923 гривень зарплати і ще 1 мільйон 925 тисяч 261 гривню виплат при звільненні з військової служби.

Також міністр оборони отримав 29 тисяч 320 гривень пенсії, 223 тисячі 380 гривень гонорарів і 120 тисяч 376 гривень процентів.

При цьому Полторак не має власного житла. Він задекларував номер в готельному комплексі у Києві площею 41,65 кв.м (на підставі договору проживання) та право користування у зв'язку з реєстрацією місця проживання на квартиру у Києві площею 90,7 кв.м.  

Дружина Полторака має квартиру площею 66,7 кв.м і вартістю 289,5 тисячі гривень у Харкові і автомобіль Mini Cooper 2015 року вартістю 150 тисяч гривень. У 2018 році вона отримала лише 84 тисячі 90 гривень процентів.

У готівці Полторак тримає 162 тисячі доларів, у банках 1 мільйон 93 тисячі 368 гривень та 21 тисячу 555 доларів.

Його дружина тримає у готівці 180 тисяч гривень та 93 тисячі доларів, у банку 632 тисячі 29 гривень та 20 тисяч 559 євро.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2018 року президент Петро Порошенко звільнив главу Міноборони Степана Полторака з військової служби.
  • Після цього Полторак продовжує здійснювати керівництво міністерством у статусі цивільного міністра. 

Українська правда

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Теми: ПолторакМіноборонидекларації
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