Порошенко обговорив із Помпео загрози ренаціоналізації Приватбанку

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у ході якої співрозмовники обговорили загрози ренаціоналізації Приватбанку і необхідність збереження макрофінансової стабільності України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що Помпео запевнив у підтримці України на шляху реформ і протидії триваючій агресії РФ.

Держсекретар США запевнив у тому, що "Вашингтон і надалі залишатиметься пліч-о-пліч з Україною у справі відновлення її суверенітету і територіальної цілісності".

"Президент України висловив вдячність за тверду підтримку Вашингтона та закликав до більш активних зусиль, зокрема, щодо звільнення українських заручників та моряків, які незаконно утримуються в російських тюрмах", - йдеться у повідомленні.

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