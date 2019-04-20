Порошенко обговорив із Помпео загрози ренаціоналізації Приватбанку

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Субота, 20 квітня 2019, 00:06

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у ході якої співрозмовники обговорили загрози ренаціоналізації Приватбанку і необхідність збереження макрофінансової стабільності України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що Помпео запевнив у підтримці України на шляху реформ і протидії триваючій агресії РФ.

Держсекретар США запевнив у тому, що "Вашингтон і надалі залишатиметься пліч-о-пліч з Україною у справі відновлення її суверенітету і територіальної цілісності".

"Президент України висловив вдячність за тверду підтримку Вашингтона та закликав до більш активних зусиль, зокрема, щодо звільнення українських заручників та моряків, які незаконно утримуються в російських тюрмах", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

  • До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
  • У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • 19 квітня суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру Приватбанку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

Українська правда

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Теми: Порошенко Приват США


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