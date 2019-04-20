Порошенко обсудил с Помпео угрозы ренационализации Приватбанка
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой собеседники обсудили угрозы ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.
Об этом сообщается на сайте президента.
Отмечается, что Помпео заверил в поддержке Украины на пути реформ и противодействия продолжающейся агрессии РФ.
Госсекретарь США заверил в том, что "Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности".
"Президент Украины выразил благодарность за твердую поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности, относительно освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.
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Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка
Напоминаем:
- До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
- В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
- Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
- Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
- 19 апреля суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.