Голова ОБСЄ закликав продовжити переговори про "великоднє" перемир'я

Голова ОБСЄ і міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак висловив жаль, що Тристороння контактна група у Мінську і її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про "великоднє" перемир'я та закликав продовжити переговори.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Лайчак наголосив на нагальній необхідності не лише повторно взяти на себе зобов'язання щодо відновлення перемир'я, а й домовитися про стале і незворотне припинення вогню.

"Щодня на сході України страждають люди. Обов'язок сторін - забезпечити безпечне середовище, і це ключова передумова для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення складної гуманітарної ситуації", - зазначив голова ОБСЄ.

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