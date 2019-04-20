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Голова ОБСЄ закликав продовжити переговори про "великоднє" перемир'я

Субота, 20 квітня 2019, 03:46
Голова ОБСЄ закликав продовжити переговори про великоднє перемир'я

Голова ОБСЄ і міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак висловив жаль, що Тристороння контактна група у Мінську і її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про "великоднє" перемир'я та закликав продовжити переговори.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Лайчак наголосив на нагальній необхідності не лише повторно взяти на себе зобов'язання щодо відновлення перемир'я, а й домовитися про стале і незворотне припинення вогню.

"Щодня на сході України страждають люди. Обов'язок сторін - забезпечити безпечне середовище, і це ключова передумова для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення складної гуманітарної ситуації", - зазначив голова ОБСЄ.

Нагадаємо: 

  • Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що на переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) не вдалося досягти домовленості про оголошення "великоднього" перемир'я.
  • За словами Геращенко, РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО.
  • 12 квітня Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію до "великоднього перемир'я" на сході України з 18 квітня.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас
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