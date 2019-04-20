Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии

Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление, что Трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальное" перемирие и призвал продолжить переговоры.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте организации.

Лайчак подчеркнул насущную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.

"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил председатель ОБСЕ.

Напомним: