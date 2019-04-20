Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии
Председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление, что Трехсторонняя контактная группа в Минске и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальное" перемирие и призвал продолжить переговоры.
Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте организации.
Лайчак подчеркнул насущную необходимость не только повторно взять на себя обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном и необратимом прекращении огня.
"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил председатель ОБСЕ.
Напомним:
- Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что на переговорах трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь договоренности об объявлении "пасхального" перемирия.
- По словам Геращенко, РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО.
- 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию к "пасхальному перемирие" на востоке Украины с 18 апреля.
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