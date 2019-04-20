Прокурори США рекомендували засудити росіянку Бутіну до 18 місяців в'язниці за шпигунство

Прокурори США рекомендували суду засудити до 18 місяців в'язниці росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують у шпигунстві на користь Кремля.

Про це повідомляє CNN з посиланням на документи суду.

"Діяльність, яка розглядається в даному випадку, є частиною більш широкої схеми Росії для отримання інформації та встановлення зв'язків і каналів зв'язку, які можуть бути використані на користь РФ", - написали прокурори у своєму попередньому звіті.

За словами прокурорів, Бутіна не була традиційним шпигуном або "навченим розвідником", але прагнула допомогти РФ за рахунок національної безпеки США.

Вони називають її "агентом доступу" - особою, яку використовує іноземний уряд, щоб спробувати створити канал для комунікаці та дипломатії через республіканські організації.

"Якби вона успішно зробила це, ризики для США включали б шкоду для політичних процесів цієї країни, внутрішніх урядових відносин і американських зовнішньополітичних інтересів", - заявили прокурори.

Вирок мають оголосити наступної п'ятниці. "Бутіна попросила федерального суддю звільнити її з в'язниці та депортувати в РФ після 9 місяців перебування під арештом", - пише CNN.

Нагадаємо:

Марію Бутіну затримали 15 липня у Вашингтоні за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Росіянці висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з "американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю з метою просування інтересів Російської Федерації". Вона визнала провину.

У 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".