Прокуроры США рекомендовали приговорить россиянку Бутину к 18 месяцам тюрьмы за шпионаж
Прокуроры США рекомендовали суду приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы суда.
"Деятельность, которая рассматривается в данном случае, является частью более широкой схемы России для получения информации и установления связей и каналов связи, которые могут быть использованы в пользу РФ", - написали прокуроры в своем предварительном отчете.
По словам прокуроров, Бутина не была традиционным шпионом или "обученным разведчиком", но стремилась помочь РФ за счет национальной безопасности США.
Они называют ее "агентом доступа" - лицом, которое использует иностранное правительство, чтобы попытаться создать канал для коммуникаций и дипломатии через республиканские организации.
"Если бы она успешно сделала это, риски для США включали бы ущерб для политических процессов этой страны, внутренних правительственных отношений и американских внешнеполитических интересов", - заявили прокуроры.
Приговор должны объявить в следующую пятницу. "Бутина попросила федерального судью освободить ее из тюрьмы и депортировать в РФ после 9 месяцев пребывания под арестом", - пишет CNN.
Напомним:
- Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
- Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации". Она признала вину.
- В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".
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