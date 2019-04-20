ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат

Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети калібрів 120 та 82 мм. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь у районі Павлополя та Авдіївки, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру ООС станом на 7:00 20 квітня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 8 разів обстріляли позиції українських підрозділів: двічі з мінометів калібру 120 мм - в районі населених пунктів Павлопіль і Водяне; з мінометів калібру 82 мм - біля населеного пункту Пищевик.

Зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу села Лебединське; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Тричі з великокаліберних кулеметів - поблизу населених пунктів Авдіївка, Опитне та Новоселівка Друга.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм - біля села Золоте-4; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Майорськ.

За даними розвідки, 19 квітня трьох бойовиків було знищено, одного - поранено.

"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції ОС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - в районі села Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Авдіївка", - наголосили у прес-центрі.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення", - йдеться у звіті.