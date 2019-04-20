ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. С начала текущих суток оккупанты открывали огонь в районе Павлополя и Авдеевки, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 7:00 20 апреля.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли позиции украинских подразделений: дважды из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Павлополь и Водяное; из минометов калибра 82 мм - возле населенного пункта Пищевик.

Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Трижды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенных пунктов Авдеевка, Опытное и Новоселовка Вторая.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм -возле села Золотое-4; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Майорск.

По данным разведки, 19 апреля трое боевиков были уничтожены, один - ранен.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ": из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Авдеевка", - заявили в пресс-центре.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения", - говорится в отчете.