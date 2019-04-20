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Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

Субота, 20 квітня 2019, 15:01
Дружину Зеленського внесли в базу Миротворця за старий перепост

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".

 
Скріншот із сайту "Миротворець"

Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.

"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак лишився в архіві.

Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".

Наразі УП очікує на офіційний коментар штабу Зеленського з цього приводу.

При цьому слід зазначити, що з інших постів того часу на сторінці Зеленської не можна зробити висновок, що вона займала проросійську позицію. На її сторінці того часу є кілька публікацій, які викривають російську пропаганду.

Водночас під оригінальним постом LifeNews багато проукраїнських та іронічних коментарів, його перепостили 1,8 тисяч разів, в тому числі ряд проукраїнських користувачів з метою викрити методи російських ЗМІ.

Нагадаємо:

  • 20 квітня в Україні "день тиші" перед другим туром президентських виборів.
  • Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком.
  • Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.
  • Зокрема, на ньому були опубліковані персональні дані екс-депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини незадовго до їх вбивства біля власних квартир.
  • У 2016 році "Миротворець" оприлюднив список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку були 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.
  • Цей крок викликав великий резонанс у суспільстві й медійній сфері.
  • Згодом "Мирготворець" опублікував вибачення за попередню публікацію списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР" і в той же час опублікував оновлений список, що містить 5412 записів.
  • У міністерстві інформполітики в той час також розійшлися у поглядах на роботу "Миротворця".
  • Свого часу на сайті опинялися Міхеіл Саакашвілі і Юлія Тимошенко.
  • Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила СБУ і МВС покарати осіб, причетних до публікації персональних даних на сайті "Миротворець" і закрити сам сайт.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДонбасінтернет
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