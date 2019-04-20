Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".

Скріншот із сайту "Миротворець"

Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.

"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак лишився в архіві.

Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".

Наразі УП очікує на офіційний коментар штабу Зеленського з цього приводу.

При цьому слід зазначити, що з інших постів того часу на сторінці Зеленської не можна зробити висновок, що вона займала проросійську позицію. На її сторінці того часу є кілька публікацій, які викривають російську пропаганду.

Водночас під оригінальним постом LifeNews багато проукраїнських та іронічних коментарів, його перепостили 1,8 тисяч разів, в тому числі ряд проукраїнських користувачів з метою викрити методи російських ЗМІ.

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