Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост
Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".
Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.
Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак лишився в архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
Наразі УП очікує на офіційний коментар штабу Зеленського з цього приводу.
При цьому слід зазначити, що з інших постів того часу на сторінці Зеленської не можна зробити висновок, що вона займала проросійську позицію. На її сторінці того часу є кілька публікацій, які викривають російську пропаганду.
Водночас під оригінальним постом LifeNews багато проукраїнських та іронічних коментарів, його перепостили 1,8 тисяч разів, в тому числі ряд проукраїнських користувачів з метою викрити методи російських ЗМІ.
Нагадаємо:
- 20 квітня в Україні "день тиші" перед другим туром президентських виборів.
- Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком.
- Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.
- Зокрема, на ньому були опубліковані персональні дані екс-депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини незадовго до їх вбивства біля власних квартир.
- У 2016 році "Миротворець" оприлюднив список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку були 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.
- Цей крок викликав великий резонанс у суспільстві й медійній сфері.
- Згодом "Мирготворець" опублікував вибачення за попередню публікацію списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР" і в той же час опублікував оновлений список, що містить 5412 записів.
- У міністерстві інформполітики в той час також розійшлися у поглядах на роботу "Миротворця".
- Свого часу на сайті опинялися Міхеіл Саакашвілі і Юлія Тимошенко.
- Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила СБУ і МВС покарати осіб, причетних до публікації персональних даних на сайті "Миротворець" і закрити сам сайт.