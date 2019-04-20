Жену Зеленского внесли в базу "Миротворца" за старый перепост
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.
"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".
Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.
В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.
Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".
В данный момент УП ожидает официального комментария штаба Зеленского по этому поводу.
При этом следует отметить, что из других постов того времени на странице Зеленской нельзя сделать вывод, что она занимала пророссийскую позицию. На ее странице того времени есть несколько публикаций, разоблачающих российскую пропаганду.
В то же время под оригинальным постом LifeNews много проукраинских и ироничных комментариев, его перепостили 1,8 тысяч раз, в том числе ряд проукраинских пользователей с целью разоблачить методы российских СМИ.
Напомним:
- 20 апреля в Украине "день тишины" перед вторым туром президентских выборов.
- Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.
- Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
- В частности, на нем были опубликованы персональные данные экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины незадолго до их убийства у своих квартир.
- В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.
- Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.
- Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.
- В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядах на работу "Миротворца".
- В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко.
- Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.
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