Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жену Зеленского внесли в базу "Миротворца" за старый перепост

Суббота, 20 апреля 2019, 15:01
Жену Зеленского внесли в базу Миротворца за старый перепост

Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".

Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.

 
Скриншот с сайта "Миротворец"

"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.

В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.

Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".

В данный момент УП ожидает официального комментария штаба Зеленского по этому поводу.

При этом следует отметить, что из других постов того времени на странице Зеленской нельзя сделать вывод, что она занимала пророссийскую позицию. На ее странице того времени есть несколько публикаций, разоблачающих российскую пропаганду.

В то же время под оригинальным постом LifeNews много проукраинских и ироничных комментариев, его перепостили 1,8 тысяч раз, в том числе ряд проукраинских пользователей с целью разоблачить методы российских СМИ.

Напомним:

  • 20 апреля в Украине "день тишины" перед вторым туром президентских выборов.
  • Как известно, сайт "Миротворец" связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко.
  • Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.
  • В частности, на нем были опубликованы персональные данные экс-депутата Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины незадолго до их убийства у своих квартир.
  • В 2016 году "Миротворец" обнародовал список журналистов, которые, на их взгляд, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне были 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указано почтовые адреса на территории России и номера телефонов.
  • Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и медийной сфере.
  • Впоследствии "Мирготворец" опубликовал извинения за предыдущую публикацию списка журналистов, аккредитованных террористической организацией "ДНР" и в то же время опубликовал обновленный список, содержащий 5412 записей.
  • В министерстве информполитики в то время также разошлись во взглядах на работу "Миротворца".
  • В свое время на сайте оказывались Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко.
  • Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила СБУ и МВД наказать лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте "Миротворец" и закрыть сам сайт.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбассинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: