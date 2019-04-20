Жену Зеленского внесли в базу "Миротворца" за старый перепост

Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".

Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.

Скриншот с сайта "Миротворец"

"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.

В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.

Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".

В данный момент УП ожидает официального комментария штаба Зеленского по этому поводу.

При этом следует отметить, что из других постов того времени на странице Зеленской нельзя сделать вывод, что она занимала пророссийскую позицию. На ее странице того времени есть несколько публикаций, разоблачающих российскую пропаганду.

В то же время под оригинальным постом LifeNews много проукраинских и ироничных комментариев, его перепостили 1,8 тысяч раз, в том числе ряд проукраинских пользователей с целью разоблачить методы российских СМИ.

Напомним: