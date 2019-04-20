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Бойовика-розвідника "ЛНР" затримали у пасажирському автобусі

Субота, 20 квітня 2019, 16:17

На блокпосту "Петропавлівка" у Станично-Луганському районі поліція затримала 46-річного бойовика розвідувального взводу "ЛНР".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області. 

"Під час перевірки документів пасажирів автобусу був виявлений та затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях", - зазначили у поліції. 

Правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "ополчення", що перебувало під керівництвом Конкіна О.Г. та дислокувався у м.Ровеньки Луганської області.

"Затриманого передано до управління СБУ в Луганській області для проведення подальшої перевірки", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда

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Теми: поліціяОРДЛО
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