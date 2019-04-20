Боевика-разведчика "ЛНР" задержали в пассажирском автобусе

На блокпосту "Петропавловка" в Станично-Луганском районе полиция задержала 46-летнего боевика разведывательного взвода "ЛНР".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"Во время проверки документов пассажиров автобуса был обнаружен и задержан 46-летний мужчина. По базами данных он значился как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях", - отметили в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина в период с марта по июнь 2015 проходил службу в разведывательном взводе "ополчения", которое находилось под руководством Конкина А.Г. и дислоцировался в г. Ровеньки Луганской области.

"Задержанный передан в управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки", - говорится в сообщении.