Боевика-разведчика "ЛНР" задержали в пассажирском автобусе

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Суббота, 20 апреля 2019, 16:17

На блокпосту "Петропавловка" в Станично-Луганском районе полиция задержала 46-летнего боевика разведывательного взвода "ЛНР".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"Во время проверки документов пассажиров автобуса был обнаружен и задержан 46-летний мужчина. По базами данных он значился как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях", - отметили в полиции.

Правоохранители установили, что мужчина в период с марта по июнь 2015 проходил службу в разведывательном взводе "ополчения", которое находилось под руководством Конкина А.Г. и дислоцировался в г. Ровеньки Луганской области.

"Задержанный передан в управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейшей проверки", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: полиция ОРДЛО


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