Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт

У суботу поліція відкрила кримінальне провадження через повідомлення про можливий теракт у п’ятницю на стадіоні "Олімпійський".

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він пояснив, що 19 квітня на лінію 102 зателефонував чоловік, який заявив, що побачив у мережі інтернет інформацію про те, що під час неофіційних дебатів кандидатів у президенти на стадіоні "Олімпійський" буде здійснено теракт.

Провадження відкрито за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

На своїй сторінці у Facebook Тракало повідомив, що станом на 18:00 у "день тиші" поліція зафіксувала 201 заяву та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

"Вказані факти пов‘язані з незаконною агітацією (139), підкуп виборців і порушення виборчого процесу (по 2) та інше", - зазначив Тракало.

За фактами отриманих повідомлень складено 8 адмінпротоколів, половина з яких - за ст.212 зі значком 10 КУпАП (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму).

"Лідерами антирейтингу залишаються Дніпропетровська (25), Полтавська (16), Донецька (15) та Одеська (14) області, а також м. Київ (36)", - уточнив речник Нацполіції.

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