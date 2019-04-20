Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт

Субота, 20 квітня 2019, 19:12
Дебати: поліція відкрила провадження через заяву про теракт

У суботу поліція відкрила кримінальне провадження через повідомлення про можливий теракт у п’ятницю на стадіоні "Олімпійський".

Про це "Українській правді" повідомив  речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він пояснив, що 19 квітня на лінію 102 зателефонував чоловік, який заявив, що побачив у мережі інтернет інформацію про те, що під час неофіційних дебатів кандидатів у президенти на стадіоні "Олімпійський" буде здійснено теракт.

Провадження відкрито за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

На своїй сторінці у Facebook Тракало повідомив, що станом на 18:00 у "день тиші" поліція зафіксувала 201 заяву та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

"Вказані факти пов‘язані з незаконною агітацією (139), підкуп виборців і порушення виборчого процесу (по 2) та інше", - зазначив Тракало.

За фактами отриманих повідомлень складено 8 адмінпротоколів, половина з яких - за ст.212 зі значком 10 КУпАП (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму). 

"Лідерами антирейтингу залишаються Дніпропетровська (25), Полтавська (16), Донецька (15) та Одеська (14) області, а також м. Київ (36)", - уточнив речник Нацполіції.

Читайте також: 

Порошенко vs Зеленський. Хто кого? 

Нагадаємо:

  • 19 квітня о 19 годині кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський провели неофіційні дебати на стадіоні "Олімпійський" у Києві.
  • Пізніше Порошенко сам поїхав у студію "Суспільного", де мали відбутися офіційні дебати кандидатів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори президента 2019дебатиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: