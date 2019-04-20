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Дебаты: полиция открыла производство из-за заявления о теракте

Суббота, 20 апреля 2019, 19:12
Дебаты: полиция открыла производство из-за заявления о теракте

В субботу полиция открыла уголовное производство из-за сообщения о возможном теракте в пятницу на стадионе "Олимпийский".

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Он пояснил, что 19 апреля на линию 102 позвонил мужчина, который заявил, что увидел в сети интернет информацию о том, что во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" будет совершен теракт.

Производство открыто по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Кроме того, на своей странице в Facebook Тракало сообщил, что по состоянию на 18:00 в "день тишины" полиция зафиксировала 201 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом.

"Указанные факты связаны с незаконной агитацией (139), подкупом избирателей и нарушением избирательного процесса (по 2) и т.п.", - отметил Тракало.

По фактам полученных сообщений составлено 8 админпротоколов, половина из которых - по ст.212 со значком 10 КУоАП (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума).

"Лидерами антирейтинга остаются Днепропетровская (25), Полтавская (16), Донецкая (15) и Одесская (14) области, а также г. Киев (36)", - уточнил спикер Нацполиции. 

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Напомним:

  • 19 апреля в 19 часов кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели неофициальные дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
  • Позже Порошенко один поехал в студию "Суспільного", где должны были состояться официальные дебаты кандидатов.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019дебатыполиция
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