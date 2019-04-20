Дебаты: полиция открыла производство из-за заявления о теракте

В субботу полиция открыла уголовное производство из-за сообщения о возможном теракте в пятницу на стадионе "Олимпийский".

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Он пояснил, что в пятницу на линию 102 позвонил мужчина, который заявил, что увидел в сети интернет информацию о том, что во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" будет совершен теракт.

Производство открыто по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Кроме того, на своей странице в Facebook Тракало сообщил, что в субботу составлено 5 админпротоколов, два из них по ст. 212 со значком 10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации...) КоАП и три - по ст. 212 со значком 20 (Нарушение порядка опубликования документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума) КУоАП (Запорожская область).

Всего в "день тишины" по состоянию на 16:25 в полицию поступило 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Больше всего - в Днепропетровской (13), Донецкой (9), Николаевской (7), Полтавской и Харьковской (по 6) областях, а также в г. Киеве (12). В основном эти факты связаны с незаконной агитацией (54) и подкупом избирателей (2)", - сообщил представитель полиции.

Напомним: