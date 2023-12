Втручання РФ у вибори: Росія відповіла 120 сторінками доповіді про "серйозну русофобію"

Посольство Росії в США оприлюднило 120-сторінкову доповідь "Рашагейт-істерія. Справа про серйозну русофобію" у відповідь на розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Москви у вибори президента США 2016 року.

Як повідомляє "Дождь", у доповіді наводиться список "безпідставних звинувачень" на адресу Росії з боку американських ЗМІ, серед яких - The New York Times, Politico, The Washington Post, NBC та CNN.

Посольство РФ дає посилання на публікації у зазначених ЗМІ і намагається їх спростувати, посилаючись, у тому числі, на дії представників МЗС та їх заяви.

На думку російських дипломатів, справа про "російське втручання" почалася ще навесні 2016 року за адміністрації Барака Обами, коли з'явилася "перша фальшива новина" на цю тему.

У доповіді заявляється, що це було зроблено, щоб дискредитувати кандидатуру Дональда Трампа, а потім "саботувати його порядок денний, у тому числі зусилля зі стабілізації російсько-американських відносин".

"За три роки в американських ЗМІ з'явилося понад 8 тисяч публікацій на тему втручання ... Нескінченні запити Конгресу, 22 місяці роботи Роберта Мюллера, які коштували платникам податків понад 32 млн доларів, понад 2800 повісток до суду, 500 допитаних свідків і стільки ж ордерів на обшук, щоб досягти очевидного висновку - змови (між Трампом і Росією - ред.) не було", - йдеться у доповіді.

Посольство РФ в США виступило з пропозицією до американськиз партнерів "остаточно дезавуювати ці звинувачення та приєднатися до зусиль щодо усунення шкоди двостороннім відносинам в ім'я наших народів і глобальної безпеки".

