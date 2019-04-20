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Вмешательство РФ в выборы: Россия ответила 120 страницами доклада о "серьезной русофобии"

Суббота, 20 апреля 2019, 17:33
Вмешательство РФ в выборы: Россия ответила 120 страницами доклада о серьезной русофобии

Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад "Рашагейт-истерия. Дело о серьезной русофобии" в ответ на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года. 

Как сообщает "Дождь", в докладе  приводится список "безосновательных обвинений" в адрес России со стороны американских СМИ, в числе которых названы The New York Times, Politico, The Washington Post, NBC и CNN.

Посольство РФ дает ссылки на публикации в указанных СМИ и пытается их опровергнуть, ссылаясь, в том числе, на действия представителей МИД и их заявления.

По мнению российских дипломатов, дело о "российском вмешательстве" началось еще весной 2016 года при администрации Барака Обамы, когда появилась "первая фальшивая новость" на эту тему.

В докладе заявляется, что это было сделано, чтобы дискредитировать кандидатуру Дональда Трампа, а затем "саботировать его повестку дня, в том числе усилия по стабилизации российско-американских отношений".  

"За три года в американских СМИ появилось более 8 тысяч публикаций на тему вмешательства ... Бесконечные запросы Конгресса, 22 месяца работы Роберта Мюллера, которые стоили налогоплательщикам более 32 миллионов долларов, более 2800 повесток в суд, 500 допрошенных свидетелей и столько же ордеров на обыск, чтобы достигнуть очевидного вывода - сговора (между Трампом и Россией - ред.) не было", - отмечается в докладе. 

Посольство РФ в США выступило с предложением к американским партнерам "окончательно дезавуировать эти обвинения и присоединиться к усилиям по устранению ущерба двусторонним отношения во имя наших народов и глобальной безопасности". 

Напомним, 

  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, ни Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства РФ в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа.
  • Россия своем вмешательство в выборы отрицает. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАвиборы
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