Вмешательство РФ в выборы: Россия ответила 120 страницами доклада о "серьезной русофобии"

Посольство России в США опубликовало 120-страничный доклад "Рашагейт-истерия. Дело о серьезной русофобии" в ответ на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года.

Как сообщает "Дождь", в докладе приводится список "безосновательных обвинений" в адрес России со стороны американских СМИ, в числе которых названы The New York Times, Politico, The Washington Post, NBC и CNN.

Посольство РФ дает ссылки на публикации в указанных СМИ и пытается их опровергнуть, ссылаясь, в том числе, на действия представителей МИД и их заявления.

По мнению российских дипломатов, дело о "российском вмешательстве" началось еще весной 2016 года при администрации Барака Обамы, когда появилась "первая фальшивая новость" на эту тему.

В докладе заявляется, что это было сделано, чтобы дискредитировать кандидатуру Дональда Трампа, а затем "саботировать его повестку дня, в том числе усилия по стабилизации российско-американских отношений".

"За три года в американских СМИ появилось более 8 тысяч публикаций на тему вмешательства ... Бесконечные запросы Конгресса, 22 месяца работы Роберта Мюллера, которые стоили налогоплательщикам более 32 миллионов долларов, более 2800 повесток в суд, 500 допрошенных свидетелей и столько же ордеров на обыск, чтобы достигнуть очевидного вывода - сговора (между Трампом и Россией - ред.) не было", - отмечается в докладе.

Посольство РФ в США выступило с предложением к американским партнерам "окончательно дезавуировать эти обвинения и присоединиться к усилиям по устранению ущерба двусторонним отношения во имя наших народов и глобальной безопасности".

Напомним,