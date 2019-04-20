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ООС: На Донеччині бойовики стріляли з забороненого Мінськом калібру

Субота, 20 квітня 2019, 18:22

У суботу в Донецькій області бойовики ОРДО вели вогонь із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм.

Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил ввечері 20 квітня. 

"Втрат серед військовослужбовців ООС немає, втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі. 

Протягом суботи бойовики порушили режим тиші 7 разів, двічі - із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. 

Зокрема, в районі с.Павлопіль бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів, в районі н.п. Опитне - з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти, біля Авдіївки - двічі вогонь вівся з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, біля н.п. Піски режим "тиші" порушено двічі -  зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 

Також біля н.п. Гнутове бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, повідомили у штабі ООС. 

Українська правда

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Теми: ДонбасОРДЛОМінські угоди
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