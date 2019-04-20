ООС: На Донетчине боевики стреляли из запрещенного Минском калибра

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Суббота, 20 апреля 2019, 18:22

В субботу в Донецкой области боевики ОРДО вели огонь с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил вечером 20 апреля.

"Потерь среди военнослужащих ООС нет, потери противника уточняются", - отметили в штабе.

В течение субботы боевики нарушили режим тишины 7 раз, дважды - с применением вооружения, запрещенного Минском. 

В частности, в районе с.Павлополь боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, в районе н.п.Опытное - из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты, возле Авдеевки дважды огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе н.п.Пески режим "тишины" нарушен два раза - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также близ н.п. Гнутово боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, сообщили в штабе ООС. 

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО Минские соглашения


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