День "мінувань" в Одесі: тепер вибухівку шукають у ТЦ, лікарні та кінотеатрі

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Субота, 20 квітня 2019, 20:03

В Одесі правоохоронці перевіряють повідомлення про нібито замінування Міської клінічної лікарні, торгівельного центру та кінотеатру. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одещини, інформація про замінування лікарні у Малиновському районі міста надійшла о 17:14. 

"На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС", - повідомили правоохоронці. 

Станом на 18:50 лікарню та прилеглу до неї територію було перевірено, вибухових пристроїв та речовин не виявлено. 

"Під час перевірки було евакуйовано 364 пацієнти та 50 працівників медзакладу. Лікарня працює у штатному режимі", - заявили у поліції. 

Згодом правоохоронці отримали повідомлення про замінування ТЦ та кінотеатру, що розташовані на пр.Небесної сотні та вул.Варненській.

"Повідомлення про мінування надійшли на їхні електронні адреси. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян", - йдеться у повідомленні поліції. 

Нагадаємо, 

  • Раніше у поліції Одещини повідомили про отримання анонімного повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській.
  • З ТЦ було евакуйовано понад 1000 осіб, вибухових речовин у торгових центрах та на прилеглих до них територіях виявлено не було. 

Українська правда

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Теми: Одеса поліція


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