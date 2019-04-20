День "мінувань" в Одесі: тепер вибухівку шукають у ТЦ, лікарні та кінотеатрі
В Одесі правоохоронці перевіряють повідомлення про нібито замінування Міської клінічної лікарні, торгівельного центру та кінотеатру.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Одещини, інформація про замінування лікарні у Малиновському районі міста надійшла о 17:14.
"На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС", - повідомили правоохоронці.
Станом на 18:50 лікарню та прилеглу до неї територію було перевірено, вибухових пристроїв та речовин не виявлено.
"Під час перевірки було евакуйовано 364 пацієнти та 50 працівників медзакладу. Лікарня працює у штатному режимі", - заявили у поліції.
Згодом правоохоронці отримали повідомлення про замінування ТЦ та кінотеатру, що розташовані на пр.Небесної сотні та вул.Варненській.
"Повідомлення про мінування надійшли на їхні електронні адреси. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи щодо евакуації громадян", - йдеться у повідомленні поліції.
- Раніше у поліції Одещини повідомили про отримання анонімного повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській.
- З ТЦ було евакуйовано понад 1000 осіб, вибухових речовин у торгових центрах та на прилеглих до них територіях виявлено не було.