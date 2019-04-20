Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День "минирований" в Одессе: взрывчатку ищут в ТЦ, больнице и кинотеатре

Суббота, 20 апреля 2019, 20:03

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14.

"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", - сообщили правоохранители.

По состоянию на 18:50 больницу и прилегающую к ней территорию проверили, взрывных устройств и веществ не обнаружено.

"Во время проверки были эвакуированы 364 пациента и 50 работников медучреждения. Больница работает в штатном режиме", - заявили в полиции.

Позже правоохранители получили сообщение о заминировании ТЦ и кинотеатра, расположенных на пр.Небесной сотни и вул.Варненской.

"Сообщение о минировании поступили на их электронные адреса. На месте события работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан", - говорится в сообщении полиции.

Напомним,

  • Ранее в полиции Одесской сообщили о получении анонимного сообщения о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской.
  • Из ТЦ были эвакуированы более 1000 человек, взрывчатых веществ в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях выявлено не было.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Одесса
От удара по Одессе пострадало здание консульства Греции и 50 домов – Зеленский
В Одессе задержали мужчину, который сорвал со здания украинский флаг
Италия поможет с реставрацией собора в Одессе, который пострадал после удара РФ
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: