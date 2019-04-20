День "минирований" в Одессе: взрывчатку ищут в ТЦ, больнице и кинотеатре

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14.

"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", - сообщили правоохранители.

По состоянию на 18:50 больницу и прилегающую к ней территорию проверили, взрывных устройств и веществ не обнаружено.

"Во время проверки были эвакуированы 364 пациента и 50 работников медучреждения. Больница работает в штатном режиме", - заявили в полиции.

Позже правоохранители получили сообщение о заминировании ТЦ и кинотеатра, расположенных на пр.Небесной сотни и вул.Варненской.

"Сообщение о минировании поступили на их электронные адреса. На месте события работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан", - говорится в сообщении полиции.

Напомним,