День "минирований" в Одессе: взрывчатку ищут в ТЦ, больнице и кинотеатре

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Суббота, 20 апреля 2019, 20:03

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, информация о заминировании больницы в Малиновском районе поступила в 17:14.

"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", - сообщили правоохранители.

По состоянию на 18:50 больницу и прилегающую к ней территорию проверили, взрывных устройств и веществ не обнаружено.

"Во время проверки были эвакуированы 364 пациента и 50 работников медучреждения. Больница работает в штатном режиме", - заявили в полиции.

Позже правоохранители получили сообщение о заминировании ТЦ и кинотеатра, расположенных на пр.Небесной сотни и вул.Варненской.

"Сообщение о минировании поступили на их электронные адреса. На месте события работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан", - говорится в сообщении полиции.

Напомним,

  • Ранее в полиции Одесской сообщили о получении анонимного сообщения о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской.
  • Из ТЦ были эвакуированы более 1000 человек, взрывчатых веществ в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях выявлено не было.

Украинская правда

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Темы: Одесса полиция


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