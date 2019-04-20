Вже третій суд став на сторону Коломойського у справі Приватбанку

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал банку.

Як повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НБУ, відповідне рішення ухвалено 20 квітня.

У Нацбанку повідомили про намір оскаржити це рішення суду.

"У 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником банку, уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п’яти кредитів рефінансування Приватбанку, отриманих за період 2008-2014 рр.", - йдеться у повідомленні.

Фактично, зазначають у прес-службі, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на сьогодні становить 9,2 млрд гривень.

"Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава змушена понести внаслідок його дій", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

"Задля уникнення солідарної відповідальності, у вересні 2017 року він звернувся до суду з вимогою розірвати зазначені договори поруки. Сьогоднішнє судове рішення на користь Коломойського не набрало законної сили і, безумовно, буде оскаржено в апеляційному порядку", - сказав він.

У НБУ заявили, щ занепокоєні результатами розгляду судових справ в судах першої інстанції, адже це рішення вже третє не на користь держави за останні три дні.

"Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками банку", - додав Григорчук.

Читайте також:

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка

Нагадаємо,