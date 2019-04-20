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Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Суббота, 20 апреля 2019, 22:44
Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал банка. 

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В Нацбанке уже заявили о намерении обжаловать решение суда, которое было принято 20 апреля. 

"В 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования Приватбанка, полученных за период 2008-2014 гг.", - говорится в сообщении НБУ.

Фактически, отмечают в пресс-службе, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд гривен.

"Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые государство вынуждено понести в результате его действий", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

"Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", - сказал он.

В НБУ заявили, что обеспокоены результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции, ведь это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня.

"Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а, следовательно, и риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных бывшими владельцами банка", - добавил Григорчук.

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Напомним, 

  • До национализации Игорю Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
  • В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • 19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка: суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

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Темы: ПриватКоломойскийсудкредит
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