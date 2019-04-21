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Поліція розслідує стрілянину в Кам’янському як "замах на вбивство" активіста

Неділя, 21 квітня 2019, 05:16
Поліція розслідує стрілянину в Кам’янському як замах на вбивство активіста

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам’янського, внаслідок якої постраждало троє людей.

Про це повідомили в суботу ввечері в Кам’янському відділі поліції, пише Радіо Свобода.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – "замах на вбивство".

У мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

Нагадуємо:

  • Внаслідок стрілянини у центрі м.Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) поранено громадського активіста, керівника ГО "Рух Громадська Варта" Євгена Найду та постраждали ще двоє осіб. 
  • Євген Найда відомий як громадський активіст і є главою ГО "Рух Громадська Варта", у 2015 році балотувався на пост мера Кам'янського. 

Теми: Дніпропетровська областьполіція
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