Поліція розслідує стрілянину в Кам’янському як "замах на вбивство" активіста

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам’янського, внаслідок якої постраждало троє людей.

Про це повідомили в суботу ввечері в Кам’янському відділі поліції, пише Радіо Свобода.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – "замах на вбивство".

У мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

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