Полиция расследует стрельбу в Каменском как "покушение на убийство" активиста

367 просмотров
Воскресенье, 21 апреля 2019, 05:16

Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского, в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщили в субботу вечером в Каменском отделе полиции, пишет Радио Свобода.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство".

В сети появилось видео якобы с места происшествия, но самого инцидента на нем не зафиксировано. Есть только звуки выстрелов и крики о помощи.

Напоминаем:

  • В результате стрельбы в центре г.Каменское (бывший Днепродзержинск) ранен общественный активист, глава ОО "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и пострадали еще два человека.
  • Евгений Найда известен как общественный активист и является главой ГО "Рух Громадська Варта", в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Днепропетровская область полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Активист ранен в результате стрельбы в Каменском, пострадали еще двое 20 апреля 2019, 18:55
На Днепропетровщине мужчина бросил в полицейских гранату, есть пострадавший 17 марта 2019, 17:41
Питьевая вода для украинцев будет зависеть от прихотей частных лиц? 2 марта 2019, 08:00
Все новости
Главные новости
Более 50 общественных организаций обеспокоены позицией Зеленского по медицинской реформе
Уже третий суд стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Первые выборы депутатов в ОТГ: Центризбирком назвал дату
Дебаты: полиция открыла производство из-за заявления о теракте
Все новости
Фото

35 самых интересных вещей, которые люди когда-нибудь находили на пляже

психология

6 признаков того, что вы застряли в рутине отношений и советы, как это исправить

улыбнитесь!

Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів