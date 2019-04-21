Полиция расследует стрельбу в Каменском как "покушение на убийство" активиста
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 05:16
Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского, в результате которой пострадали три человека.
Об этом сообщили в субботу вечером в Каменском отделе полиции, пишет Радио Свобода.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство".
В сети появилось видео якобы с места происшествия, но самого инцидента на нем не зафиксировано. Есть только звуки выстрелов и крики о помощи.
Напоминаем:
- В результате стрельбы в центре г.Каменское (бывший Днепродзержинск) ранен общественный активист, глава ОО "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и пострадали еще два человека.
- Евгений Найда известен как общественный активист и является главой ГО "Рух Громадська Варта", в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.
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