Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция расследует стрельбу в Каменском как "покушение на убийство" активиста

Воскресенье, 21 апреля 2019, 05:16
Полиция расследует стрельбу в Каменском как покушение на убийство активиста

Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского, в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщили в субботу вечером в Каменском отделе полиции, пишет Радио Свобода.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство".

В сети появилось видео якобы с места происшествия, но самого инцидента на нем не зафиксировано. Есть только звуки выстрелов и крики о помощи.

Напоминаем:

  • В результате стрельбы в центре г.Каменское (бывший Днепродзержинск) ранен общественный активист, глава ОО "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и пострадали еще два человека.
  • Евгений Найда известен как общественный активист и является главой ГО "Рух Громадська Варта", в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепропетровская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Днепропетровская область
Враг атаковал Днепропетровскую область "Шахедами", двое погибших
ПВО ночью сбила "Шахед" над Днепропетровщиной
Россияне били по Марганцу и Никополю: ранена женщина
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: