Полиция расследует стрельбу в Каменском как "покушение на убийство" активиста

Полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре Каменского, в результате которой пострадали три человека.

Об этом сообщили в субботу вечером в Каменском отделе полиции, пишет Радио Свобода.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на убийство".

В сети появилось видео якобы с места происшествия, но самого инцидента на нем не зафиксировано. Есть только звуки выстрелов и крики о помощи.

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