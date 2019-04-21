Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на сході: 10 обстрілів за добу, знищено 4 окупантів

Неділя, 21 квітня 2019, 07:42

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції українських підрозділів:

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;

двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції Об'єднаних сил біля хутора Вільний.

Загалом бойовики витратили 61 мінометну міну калібрів 120 та 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шість загарбників – поранено.

Станом на 7:00 21 квітня обстрілів з боку противника не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: