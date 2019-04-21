Війна на сході: 10 обстрілів за добу, знищено 4 окупантів

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Неділя, 21 квітня 2019, 07:42

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції українських підрозділів:

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;

двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції Об'єднаних сил біля хутора Вільний.

Загалом бойовики витратили 61 мінометну міну калібрів 120 та 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шість загарбників – поранено.

Станом на 7:00 21 квітня обстрілів з боку противника не зафіксовано.

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Теми: ООС бойові дії


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