Война на востоке: 10 обстрелов за сутки, уничтожены 4 оккупантов

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 07:42

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений:

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное;

дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Пески;

дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции Объединенных сил у Хутора Вольный.

В общем боевики потратили 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четыре оккупанта были уничтожены шесть захватчиков - ранены.

По состоянию на 7:00 21 апреля обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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Темы: ООС боевые действия


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