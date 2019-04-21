Зеленський проголосував: йшов на дільницю під Емінема

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Неділя, 21 квітня 2019, 11:20

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у другому турі виборів президента України і запевнив: відчуває, що все буде добре.

Це він зробив разом з дружиною на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту.

Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій, оскільки зранку поснідав з родиною, а дружина ввімкнула йому пісні Емінема.

 
фото прес-служби В. Зеленського
 
фото прес-служби В. Зеленського

Також зазначив, що має відчуття, що все буде добре.

 
фото прес-служби В. Зеленського

"Зробимо це разом", - сказав він.

Також Зеленський запросив журналістів на брифінг, який пообіцяв дати після закінчення голосування.

За його словами, яким би не був вибір, це вибір українців.

Він додав, що збирається поїхати до штабу та заспокоїти свою команду, бо всі нервують.

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Яна Міланова, УП

Теми: Зеленський вибори президента 2019


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