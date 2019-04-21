Зеленский проголосовал: шел на участок под Эминема

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 11:20

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов президента Украины и заверил: чувствует, что все будет хорошо.

Это он сделал на участке в Колледже морского и речного флота.

Зеленский заявил, что у него прекрасное настроение, поскольку утром позавтракал с семьей, а жена включила ему песни Эминема.

 
фото пресс-службы В. Зеленского
 
фото пресс-службы В. Зеленского

Также он отметил, что чувствует, что  все будет хорошо.

 
фото пресс-службы В. Зеленского

"Сделаем это вместе", - сказал он.

Также Зеленский пригласил журналистов на брифинг, который пообещал дать после окончания голосования.

По его словам, каким бы ни был выбор, это выбор украинцев.

Он добавил, что собирается поехать в штаб и успокоить свою команду, потому что все нервничают.

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Яна Миланова, УП

Темы: Зеленский выборы президента 2019


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