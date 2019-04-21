Хроніка виборів президента 2019, другий тур

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

За його словами, для його команди "зараз завдання номер один повернути наших всіх ув'язнених, всіх полонених, військовополонених".

Зеленський заявив, що його команда "робитиме дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити вогонь на Донбасі".

Він запевнив, що у його команди "є дуже креативні ідеї" і водночас попросив допомоги в українських журналістів і блогерів.