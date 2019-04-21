Порошенко проголосував і звернувся до українців

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Неділя, 21 квітня 2019, 12:29

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував під час проведення другого туру виборів та закликав українців голосувати з розумом, щоб зберегти країну і національну стратегію.

На дільницю він прийшов разом з дружиною, дітьми, невісткою та онуками.

За його словами, перед голосуванням вони побували на божественній літургію у Михайлівському монастирі, де отримали наснагу і підтримку від людей.

Порошенко розповів про те, як проводились переговори з Константинополем про отримання Україною томосу, а також порадів за те, наскільки добре в країні організовані вибори.

 
фото Ельдара Сарахмана, УП
 
фото Ельдара Сарахмана, УП

Він додав, що це характеризує країну, як європейську і демократичну.

Президент наголосив на необхідності збереження курсу на євроінтеграцію і закликав громадян під час голосування керуватися розумом.

 
фото Ельдара Сарахмана, УП

"Бо не смішно. Спочатку може і буде весело, але потім може бути боляче", - сказав Порошенко, додавши, що  треба, щоб Україна захистила надбання попередніх років.

"Неважливо прізвище того, хто буде обраний, важливо зберегти стратегію і не втратити країну", - сказав він.

Президент підкреслив, що наразі вибір  не менш важливий ніж у 2014 році.

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Яна Міланова, УП

Теми: Порошенко вибори президента 2019


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