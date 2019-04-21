Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко проголосував і звернувся до українців

Неділя, 21 квітня 2019, 12:29
Порошенко проголосував і звернувся до українців

Чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко проголосував під час проведення другого туру виборів та закликав українців голосувати з розумом, щоб зберегти країну і національну стратегію.

На дільницю він прийшов разом з дружиною, дітьми, невісткою та онуками.

За його словами, перед голосуванням вони побували на божественній літургії у Михайлівському монастирі, де отримали наснагу і підтримку від людей.

Порошенко розповів про те, як проводились переговори з Константинополем про отримання Україною томосу, а також порадів за те, наскільки добре в країні організовані вибори.

 
фото Ельдара Сарахмана, УП
 
фото Ельдара Сарахмана, УП

Він додав, що це характеризує країну, як європейську і демократичну.

Президент наголосив на необхідності збереження курсу на євроінтеграцію і закликав громадян під час голосування керуватися розумом.

 
фото Ельдара Сарахмана, УП

"Бо не смішно. Спочатку може і буде весело, але потім може бути боляче", - сказав Порошенко, додавши, що  треба, щоб Україна захистила надбання попередніх років.

"Неважливо прізвище того, хто буде обраний, важливо зберегти стратегію і не втратити країну", - сказав він.

Президент підкреслив, що наразі вибір  не менш важливий ніж у 2014 році.

Читайте також: Хроніка виборів президента 2019, другий тур

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: