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Порошенко проголосовал и обратился к украинцам

Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:29
Порошенко проголосовал и обратился к украинцам

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко проголосовал во время проведения второго тура выборов и призвал украинцев голосовать с умом, чтобы сохранить страну и национальную стратегию.

На участок он пришел вместе с женой, детьми, невесткой и внуками.

По его словам, перед голосованием они побывали на божественной литургии в Михайловском монастыре, где получили вдохновение и поддержку от людей.

Порошенко рассказал о том, как проводились переговоры с Константинополем о получении Украиной томоса, а также порадовался за то, насколько хорошо в стране организованы выборы.

 
фото Эльдара Сарахмана, УП
 
фото Эльдара Сарахмана, УП

Он добавил, что это характеризует страну как европейскую и демократическую.

Президент подчеркнул необходимость сохранения курса на евроинтеграцию и призвал граждан при голосовании руководствоваться разумом.

 
фото Эльдара Сарахмана, УП

"Ибо не смешно. Сначала может и будет весело, но потом может быть больно", - сказал Порошенко, добавив, что нужно, чтобы Украина защитила достижения предыдущих лет.

"Неважна фамилия того, кто будет избран, важно сохранить стратегию и не потерять страну", - сказал он.

Президент подчеркнул, что сейчас выбор не менее важен чем в 2014 году.

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Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019
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